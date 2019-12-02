Штаб Трампа отказал Bloomberg в аккредитации

Предвыборный штаб Дональда Трампа объявил о том, что журналистам агентства Bloomberg будет в дальнейшем отказано в получении аккредитации на различные мероприятия, связанные с кампанией главы государства, сообщает Reuters.

По словам руководителя штаба Брэда Парскейла, принятое решение объясняется недавним заявлением Bloomberg News, которое появилось после объявления владельца компании Майкла Блумберга о его намерении участвовать в выборах президента-2020. Агентство предупредило, что не сможет критически освещать деятельность всех кандидатов от Демократической партии. Парскейл обвинил Bloomberg News в предвзятости, передает РБК.

О решении участвовать в выборах 77-летний бывший мэр Нью-Йорка Блумберг объявил в ноябре. По его словам, целью кампании будет не допустить «еще четыре года безрассудных и неэтичных действий Трампа». Он пообещал использовать свой бизнес-опыт для «восстановления Америки».