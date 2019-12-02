Пакистан вернет России долг советских лет
Россия и Пакистан заключили соглашение о возвращении российской стороне долга в размере $93,5 млн по операциям бывшего СССР, передает РИА Новости.
Документ подписан в Москве заместителем министра финансов РФ Сергеем Сторчаком и послом Пакистана в России Кази Халилуллом.
Отмечается, что задолженность возникла в рамках экспортно-импортных операций, которые проводил Советский Союз с Пакистаном в 1980-е годы. В 1980-х годах СССР закупал текстиль, одежду и другие материалы у пакистанских компаний. После развала Союза и разрушения торговых связей у бизнеса обеих стран остались неурегулированными взаимные претензии. В итоге переговоров 2016 и 2017 годов стороны договорились о погашении задолженностей. В ноябре 2019 года пакистанская сторона официально заявила о готовности подписать парафированный проект и выплатить задолженность.