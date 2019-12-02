Лионель Месси в шестой раз стал обладателем «Золотого мяча»
В Париже состоялась церемония вручения «Золотого мяча» - приза лучшему футболисту года.
Заветный приз получил футболист «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. Это его шестой трофей.
Напомним, что в прошлом году «Золотого мяча» удостоился хорват Лука Модрич.
Голландец Маттейс де Лихт, выступавший в прошлом сезоне за «Аякс», а ныне представляющий «Ювентус», признан лучшим молодым игроком 2019 года. Бразильский вратарь «Ливерпуля» Алиссон Беккер стал обладателем первого в истории Трофея Льва Яшина. А американке Меган Рапино достался женский «Золотой мяч».