Смартфонам предсказали скорое исчезновение

Президент компании Qualcomm, выпускающей процессоры и модемы для мобильных гаджетов, Кристиано Амон заявил о том, что привычные нам смартфоны начнут уходить в прошлое уже через два года.

Крупнейшие технологические компании активно ведут разработку нового устройства, которое приобретет такое же широкое распространение и актуальность, как когда-то получили смартфоны, рассказал Business Insider президент Qualcomm.

На сегодняшний день Facebook, Apple, Microsoft и Amazon делают ставку на дополненную и виртуальную реальность (AR и VR), рассказывает Амон. В ближайшие пару лет во всем мире будут запущены коммерческие сети 5G, что позволит наладить массовый выпуск смарт-очков, которые будут выглядеть не как массивные шлемы, а привычный многим аксессуар. «Они не станут заменой телефону, но у людей появится совершенно новый тип электронного устройства. Это будет эволюция обычных очков», — заявил Амон.

Он прогнозирует этим устройствам важную роль в коммуникации между людьми, обеспечении доступа в интернет и использовании соцсетей — для этих функций на текущий момент используются смартфоны: «Это будут гаджеты будущего, которые изменят социальный опыт человека. И технологии для этого уже есть».

Ключевую роль в повсеместном распространении смарт-очков сыграет развитие сетей 5G, которые призваны обеспечить высокоскоростное и более стабильное соединение с минимальными задержками в передаче сигнала. Кристиано Амон считает, что ранние версии смарт-очков, которые будут действительно похожи на очки, а не на массивные VR-шлемы, будут выпущены уже в 2021 году.