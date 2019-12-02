Смартфонам предсказали скорое исчезновение
Президент компании Qualcomm, выпускающей процессоры и модемы для мобильных гаджетов, Кристиано Амон заявил о том, что привычные нам смартфоны начнут уходить в прошлое уже через два года.
По его словам, грядущее распространение 5G сделает телефоны неактуальными, им на смену придет новое универсальное устройство, пишет Газета.ру.
Крупнейшие технологические компании активно ведут разработку нового устройства, которое приобретет такое же широкое распространение и актуальность, как когда-то получили смартфоны, рассказал Business Insider президент Qualcomm.
На сегодняшний день Facebook, Apple, Microsoft и Amazon делают ставку на дополненную и виртуальную реальность (AR и VR), рассказывает Амон. В ближайшие пару лет во всем мире будут запущены коммерческие сети 5G, что позволит наладить массовый выпуск смарт-очков, которые будут выглядеть не как массивные шлемы, а привычный многим аксессуар. «Они не станут заменой телефону, но у людей появится совершенно новый тип электронного устройства. Это будет эволюция обычных очков», — заявил Амон.
Он прогнозирует этим устройствам важную роль в коммуникации между людьми, обеспечении доступа в интернет и использовании соцсетей — для этих функций на текущий момент используются смартфоны: «Это будут гаджеты будущего, которые изменят социальный опыт человека. И технологии для этого уже есть».
Ключевую роль в повсеместном распространении смарт-очков сыграет развитие сетей 5G, которые призваны обеспечить высокоскоростное и более стабильное соединение с минимальными задержками в передаче сигнала. Кристиано Амон считает, что ранние версии смарт-очков, которые будут действительно похожи на очки, а не на массивные VR-шлемы, будут выпущены уже в 2021 году.