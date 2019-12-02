Назван срок окончания добычи легендарной нефти

В 2020 году британо-нидерландская компания Royal Dutch Shell полностью прекратит добычу на месторождении Brent в Северном море, и таким образом в составе эталонной нефтяной смеси Brent не станет нефти, давшей ей название, сообщает The Wall Street Journal.

Расположенное на глубине 140 м в 186 км от берегов Шотландии месторождение было открыто в 1971 году и считалось тогда одним из самых больших в мире. Находка получила название в честь обитающей в Северном море черной казарки (brent goose). Уже в 1975 году здесь начали добычу нефти и газа. На пике добычи нефть марки Brent стала эталоном, от ее цены отсчитывались цены на другие сорта нефти, отмечает РБК.

В конце 1990-х объемы добычи самой Brent резко упали, и эталон превратили в смесь BFOET, куда была добавлена нефть с ряда других месторождений Северного моря. В настоящее время, по оценкам Shell, доля Brent в составе BFOET составляет лишь около 1%, и уже в 2020 году — после вывода из эксплуатации платформы Charlie — ее добыча должна прекратиться.

Как следует из данных Royal Dutch Shell, за годы разработки месторождения Brent на нем было добыто более двух миллиардов баррелей нефти и 161 миллиард кубометров газа.