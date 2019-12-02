Автомобиль въехал в группу школьников и скрылся: есть жертвы

В британском городе Лоусон к северо-востоку от Лондона водитель въехал в группу подростков, которые возвращались из школы. В результате аварии погиб 12-летний мальчик, еще четверо подростков получили травмы, сообщает Росбалт.

Пострадала также сопровождавшая их женщина. Как сообщает в Twitter полиция графства Эссекс, серебристый автомобиль Ford KA поспешил скрыться с места аварии, его разыскивают.

Авария пока квалифицируется как «убийство». Выясняются все обстоятельства случившегося.