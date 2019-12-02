В Германии снова ограбили музей: вынесли золото и орден Ленина
Грабители вломились в музей Штази (официальное название - Министерство государственной безопасности ГДР) в Берлине и похитили оттуда украшения, а также ордена, в частности, орден Ленина, сообщает BBC News.
Как рассказал британскому новостному порталу директор музея Йорг Дрисельманн, стоимость похищенного оценивается в несколько тысяч евро. По словам руководителя культурного учреждения, среди украденного - восемь-девять орденов, в том числе и орден Карла Маркса (высшая награда в ГДР), пишет Интерфакс.
Из драгоценностей воры похитили пару серег, жемчужное ожерелье, золотые наручные часы и золотой хронометр. По словам Дрисельманна, ущерб от разрушений, которые похитители учинили, когда ворвались в музей, превышает сумму краденого имущества. Процесс ограбления продлился около 15 минут, уточнил Дрисельманн.
Музей Штази в Берлине расположен в здании бывшей штаб-квартиры этой спецслужбы, которая выполняла функции тайной полиции в ГДР.
Инцидент в Берлине стал уже вторым ограблением музеев в Германии за последнее время. 25 ноября стало известно, что грабители вынесли из музея "Зеленый свод" в Дрездене бриллиантовые украшения. За помощь в раскрытии преступления полиция Дрездена пообещала полмиллиона евро.