В Германии снова ограбили музей: вынесли золото и орден Ленина

Грабители вломились в музей Штази (официальное название - Министерство государственной безопасности ГДР) в Берлине и похитили оттуда украшения, а также ордена, в частности, орден Ленина, сообщает BBC News.

Как рассказал британскому новостному порталу директор музея Йорг Дрисельманн, стоимость похищенного оценивается в несколько тысяч евро. По словам руководителя культурного учреждения, среди украденного - восемь-девять орденов, в том числе и орден Карла Маркса (высшая награда в ГДР), пишет Интерфакс.