Игорь Додон идет на второй срок

Президент Молдовы Игорь Додон не исключил, что будет вновь баллотироваться на пост главы государства, однако окончательного решения он еще не принял, передает РИА Новости.

"Я не исключаю того, что буду баллотироваться на второй срок", - сказал Додон в эфире местного телеканала TV8, подчеркнув при этом, что окончательное решение еще не принято.

Додон отметил, что решение будет принимать вместе со своей командой "и с народом".

Президентские выборы в Молдове должны состояться осенью 2020 года.