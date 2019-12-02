Эрдоган отклонил закон о налоге на проживание в турецких отелях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отклонил принятый Великим национальным собранием страны закон о налогах на услуги, предусматривавший в том числе и введение налога на проживание в отелях.

«Президент отправил на доработку в парламент законопроект о налогах на услуги, поскольку счел его неуместным», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы турецкого президента.

Как пояснили в администрации Эрдогана, президент Турции посчитал, что документ неуместен, и отправил его на доработку парламентариям. При этом возражения Эрдогана касались других положений закона – например, налогообложения производителей электроэнергии. Мнение главы турецкого государства о налоге на проживание в отелях неизвестно.

Как отмечали ранее турецкие отельеры, в случае введения такого налога отдых в Турции подорожал бы незначительно.