В Иране заявили о провале попыток США

США не смогли сорвать поставки нефти из Ирана, заявил первый вице-президент страны Эсхак Джахангири, пишет Tehran Times.

По его словам, несмотря на все санкционные меры, планы американцев провалились: «Несмотря на максимальное экономическое и психологическое давление, США не смогли сократить экспорт иранской нефти до нуля, и мы продаем ее другими методами».

Также вице-президент Исламской Республики добавил, что иранцы оказали сопротивление экономическому давлению и «встали на ноги».

В свою очередь госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что санкции в отношении Тегерана оказались эффективными. По его словам, они привели к снижению возможностей страны торговать с остальным миром.