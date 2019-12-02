Экс-тренер сборной Азербайджана приговорен к пяти годам тюрьмы

Двукратный олимпийский чемпион признан виновным по всем пунктам обвинения. Экс-дзюдоисту грозило 10 лет заключения, но суд сократил срок с учетом смягчающих обстоятельств, в том числе благодаря отсутствию у спортсмена судимости.

Сам Зайзенбахер не признал себя виновным, заявив, что это сговор против него. У него еще есть возможность подать апелляцию.

Напомним, в начале октября 2016 года прокуратура Вены по результатам трехлетнего расследования предъявила обвинение бывшему спортсмену. Австриец обвинялся в изнасиловании двух несовершеннолетних девочек в конце 1990-х - начале 2000-х годов, когда Зайзенбахер работал в одном из венских спортивных клубов.

19 декабря 2016 года он не явился на свой суд в Вене и пропал из виду. Петер был объявлен в международный розыск. Выдвигались версии, что олимпийский чемпион может находиться в ОАЭ, в ЮАР, на Мадагаскаре или в США, а также другая - что тренер покончил с собой. А Зайзенбахер тем временем находился в Украине, куда отправился из Азербайджана через Грузию. Украинская полиция арестовала его 1 августа 2017 года, но из-за бюрократических проволочек в Австрию он был экстрадирован только недавно.

Впервые сборную Азербайджана Зайзенбахер возглавил в 2012 году, однако в 2014-м покинул свой пост. Под началом австрийца Эльхан Мамедов стал первым чемпионом мира в истории азербайджанского дзюдо. В 2015 году Зайзенбахера вновь пригласили в Азербайджан. На Олимпиаде в Рио наша команда под его руководством завоевала две серебряные медали.