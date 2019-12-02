Китай нашел способ отомстить США

Власти Китая могут ввести визовые ограничения в отношении официальных лиц и конгрессменов США в случае принятия закона о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Об этом сообщил главный редактор газеты Global Times Ху Сицзинь, передает РИА Новости.

По словам журналиста, такая возможность рассматривается в отношении американских чиновников, выступавших «с гнусными заявлениям относительно синьцзянского вопроса». Кроме того, может быть запрещен въезд в Синьцзян всем американцам с дипломатическими паспортами.

В начале ноября госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Китай нарушает права мусульман-уйгуров, и призвал прекратить эти нападки. Он добавил, что Пекин самовольно задерживает уйгуров, выживших в «концлагерях», которые после этого предали гласности их историю. Отмечалось, что в некоторых случаях такие нарушения имели место вскоре после того, как активисты встретились с высокопоставленными должностными лицами Госдепартамента.