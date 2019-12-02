Милли Меджлис собирается на свое последнее заседание
Сегодня состоится последнее пленарное заседание Милли Меджлиса. Как сообщает Report, в повестку заседания включено 15 вопросов.
Сегодня состоится последнее пленарное заседание Милли Меджлиса. Как сообщает Report, в повестку заседания включено 15 вопросов.
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