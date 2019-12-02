Обмануты болельщики, забронировавшие авиабилеты в Баку на Евро-2020
Жеребьевка футбольного чемпионата Европы-2020 только отгремела, а фанаты сборной Уэльса, собравшиеся на игры в Баку, уже столкнулись с проблемами, сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт британского телеканала itv.
Еще до жеребьевки было известно, что Уэльс попадет либо в группу «А», игры которой пройдут в Риме и Баку, либо в группу «В» (Санкт-Петербург и Копенгаген). В связи с этим некоторые валлийские поклонники футбола заранее забронировали себе билеты в нужных направлениях. Однако, как утверждают фанаты, сразу после жеребьевки они столкнулись с повышением цен. Известное агентство по бронированию билетов сообщило болельщикам, что их бронь на рейс в Баку отменена и теперь им необходимо заново забронировать билет. Однако при этом цена на полет выросла вдвое.
В одной из британских турфирм телеканалу itv заявили, что отели и авиаперевозчики предприняли попытку отказаться от заблаговременных бронирований и взвинтить цены. Но, по словам представителя туристической компании, они не приняли эти предложения и пытаются договориться о разумных ценах для фанатов.
Сообщается, что цена за билет на прямой рейс из Лондона в Баку и обратно в удобные для валлийских болельщиков дни достигает 1200 фунтов стерлингов (более 2600 манатов). Тогда как, к примеру, в мае полет на этом же рейсе в оба конца стоит примерно 500 фунтов.
В такой ситуации многие фанаты выберут долгое путешествие в Баку на нескольких стыковочных рейсах, что обойдется несколько дешевле.
Валлийские болельщики, несмотря ни на что, намерены следовать за своей командой. Одна из фанаток по имени Эмма Робертс заявила, что «хотя до Баку не так уж легко добраться, столь редкую возможность поддержать свою сборную на Евро-2020 упускать нельзя».
Напомним, что сборная Уэльса сыграет в Баку против Швейцарии (13 июня) и Турции (17 июня). Еще один матч групповой стадии валлийцы проведут в Риме против Италии (21 июня).