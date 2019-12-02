Обмануты болельщики, забронировавшие авиабилеты в Баку на Евро-2020

Жеребьевка футбольного чемпионата Европы-2020 только отгремела, а фанаты сборной Уэльса, собравшиеся на игры в Баку, уже столкнулись с проблемами, сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт британского телеканала itv.

Еще до жеребьевки было известно, что Уэльс попадет либо в группу «А», игры которой пройдут в Риме и Баку, либо в группу «В» (Санкт-Петербург и Копенгаген). В связи с этим некоторые валлийские поклонники футбола заранее забронировали себе билеты в нужных направлениях. Однако, как утверждают фанаты, сразу после жеребьевки они столкнулись с повышением цен. Известное агентство по бронированию билетов сообщило болельщикам, что их бронь на рейс в Баку отменена и теперь им необходимо заново забронировать билет. Однако при этом цена на полет выросла вдвое.

В одной из британских турфирм телеканалу itv заявили, что отели и авиаперевозчики предприняли попытку отказаться от заблаговременных бронирований и взвинтить цены. Но, по словам представителя туристической компании, они не приняли эти предложения и пытаются договориться о разумных ценах для фанатов.

Сообщается, что цена за билет на прямой рейс из Лондона в Баку и обратно в удобные для валлийских болельщиков дни достигает 1200 фунтов стерлингов (более 2600 манатов). Тогда как, к примеру, в мае полет на этом же рейсе в оба конца стоит примерно 500 фунтов.

В такой ситуации многие фанаты выберут долгое путешествие в Баку на нескольких стыковочных рейсах, что обойдется несколько дешевле.