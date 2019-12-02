Трамп прилетел в Лондон

Президент США Дональд Трамп прибыл в Лондон, чтобы принять участие в саммите НАТО и встретиться с королевой Елизаветой II. Об этом сообщил таблоид Mirror.

Самолет американского лидера приземлился в аэропорте Станстед в Эссексе, политик появился на трапе в сопровождении супруги Мелании. Он пробудет в Великобритании три дня и, в числе прочего, встретится с британским премьером Борисом Джонсоном.

Сообщается, что в связи с его приездом работники сферы здравоохранения собираются устроить протест у Букингемского дворца. Также, по информации таблоида, лондонцы жалуются на шум военных вертолетов США, летающих над городом. В одном из них перемещается и президентская чета США.

Главная цель визита Трампа — участие в юбилейном, 70-м саммите НАТО, который пройдет в том же городе, где была организована первая штаб-квартира альянса.