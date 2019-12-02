Военные планы Турции против Армении вызвали панику в Ереване

Так министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на совместной пресс-конференции с коллегой из Иордании в Ереване прокомментировал опубликованную ранее в СМИ информацию о том, что Турция готовила военный удар по Армении.

«Я не могу подтвердить или опровергнуть правдивость этой публикации. Если такой вопрос стоит, то в первую очередь турецкая сторона должна ответить на него. Но до сих пор от них не было реакции», — отметил Зограб Мнацаканян.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что вопрос содержит в себе серьёзное беспокойство и армянская сторона продолжает за этим следить.

Как сообщает EADaily, Министерство обороны Армении и другие силовые структуры республики проверяют опубликованные недавно шведским изданием Nordic Monitor секретные материалы, свидетельствующие о планах военного руководства Турции нанести авиаудары по Армении. Об этом, в частности, заявил высокопоставленный источник в армянском военном ведомстве.

Напомним, что в распоряжении Nordic Monitor оказалась копия внутренней записки в Генштаб Турции от 23 мая 2016 года, в которой рассказывается о недостающих страницах плана военных действий против Армении. Согласно информации, турецкая армия планировала нанесение авиаударов по Армении в рамках операции под кодовым названием Oğuztürk. План воздушного нападения был утверждён в июле 2001 года. Пропажа страниц секретного плана была обнаружена 4 мая 2016 года во время проверки документов на авиабазе «Акынджи» под Анкарой. При этом отмечается, что потеря страниц не повлияла на план и он якобы всё ещё остаётся в силе.