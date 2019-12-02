Азербайджанские пограничники эвакуировали иранских моряков

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана приняли меры по эвакуации на берег четырех иранских моряков и одного российского, которые имели проблемы со здоровьем на своих суднах.

По сообщению ГПС, 1 декабря 2019 года в 17:50 по местному времени поступила информация о плохом самочувствии четырех членов иранского сухогруза «Пайя». «Все они были доставлены на берег, и им оказывается помощь в больнице. У них диагностировано высокое давление», - подчеркивает погранслужба.

Кроме этого, 1 декабря в 18:25 поступил сигнал с российского сухогруза «Омский-136» о том, что резко ухудшилось состояние моряка Зубанкова Ефима Владимировича (1980 г.р.) в связи с высоким давлением. «Он был доставлен на берег и помещен в медицинское учреждение», - указывает погранслужба.