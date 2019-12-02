Армянские СМИ: «Сторонники Тер-Петросяна возвращаются к власти»

Члены Армянского национального конгресса, возглавляемого экс-президентом Армении Левоном Тер-Петросяном, возвращаются к власти, пишет ереванская газета «Паст».

«Накануне стало известно, что на должность префекта административного района «Кентрон» в Ереване назначен Авет Погосян - человек малоизвестный широкой общественности, но не в политических кругах», - пишет издание.

Отмечается, что он член правления и активный участник АНК. В 2013 году участвовал в выборах Совета старейшин Еревана под номером 8 в списке АНК.

Погосян является, по словам газеты, очередным кадром Левона Тер-Петросяна, который получает должность в команде Пашиняна.