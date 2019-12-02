AZAL планирует приобрести 10 новых Airbus и 11 Boeing

В частности, в перспективных планах AZAL стоит задача приобрести более 20 самолетов нового поколения таких ведущих производителей, как Boeing и Airbus.

В связи с программой по расширению маршрутной сети, Национальный авиаперевозчик Азербайджана планирует существенно увеличить парк самолетов, сообщили haqqin.az в пресс-службе авиакомпании.

С корпорацией Boeing уже подписано соглашение на приобретение «Азербайджанскими Авиалиниями» двух широкофюзеляжных самолетов Boeing 777. Эти лайнеры станут новым типом воздушного судна во флоте Национального авиаперевозчика Азербайджана. Ожидается, что воздушные суда будут эксплуатироваться в 2021-2022 гг. на новых дальнемагистральных направлениях авиакомпании.

«Мы планируем и дальше развивать отношения с корпорацией Boeing, также рассматриваем возможность приобретения восьми Boeing 787 Dreamliner и еще трех самолетов Boeing 777. Данное решение позволит увеличить географию наших полетов на дальнемагистральных направлениях», - сказал президент AZAL Джахангир Аскеров.

Вопросы закупки этих воздушных судов будут обсуждены с президентом Boeing в рамках рабочего визита Джахангира Аскерова в головной офис авиакорпорации в Сиэтле.

Кроме того, авиакомпания AZAL ведет переговоры с ведущим европейским авиапроизводителем Airbus на поставку в Азербайджан 10 самолетов нового поколения Airbus A320Neo. Эти среднемагистральные пассажирские воздушные суда хорошо зарекомендовали себя и являются модернизированной версией популярного авиалайнера Airbus A320 с двигателями нового поколения, улучшенными бортовыми системами и более крупными законцовками крыла. Airbus уже получил более 7000 заказов этого самолета от авиакомпаний по всему миру.

По завершении переговоров общественности будет предоставлена более детальная информация.