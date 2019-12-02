Минналогов будет штрафовать объекты за отсутствие pos-терминалов

Министерство налогов будет штрафовать за отказ от установки на объектах торговли и услуг pos-терминалов и отказ от их предоставления клиентам. Как сообщает корреспондент haqqin.az, об этом на пресс-конференции заявила гендиректор департамента налоговой политики Минналогов Самира Мусаева.

По ее словам, за календарный год штраф составит 1 тыс. манатов. Штраф за второе нарушение в течение того же года составит 3 тыс. манатов, а за третье и последующие - 6 тыс. манатов.