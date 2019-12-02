Каждый клиент, покупая в рассрочку с BirKart, получит подарок

Kapital Bank проводит новую кампанию для держателей карты рассрочки (такситной) BirKart по случаю Нового года. Согласно условиям, каждый клиент, совершивший покупку в рассрочку на сумму не менее 50 AZN, получит один из представленных подарков. Клиент, совершивший покупку, сразу же получит на свой телефон уведомление о выигранном призе. Акция продлится до 5 января 2020 года.

В список подарков входят: бесплатные меню от McDonald's и KFC, бесплатный билет в кино от CinemaPlus и Park Cinema, бесплатные разговорные минуты и мегабайты от Azercell и Bakcell, бесплатный купон на топливо от Azpetrol, бесплатный проезд на такси 189, а также бесплатная карта Visa Electron от Kapital Bank. Клиенты же, совершившие каждый 100-ый платеж, автоматически выиграют 100 AZN. Подробную информацию о кампании можно получить на сайте – www.kbl.az/ny.

Следует отметить, что карта BirKart представлена в трех видах — BirKart (классическая такситная карта), BirKart Cashback (такситная карта/кешбэк) и BirKart Miles (такситная/мильная). BirKart имеет ряд таких преимуществ, как: получение рассрочки (таксита) до 18 месяцев без процентов, до 40 дней беспроцентного кредита при одноразовых платежах, накопления миль, которые можно обменять на любой авиабилет, а также возможность получить от 1,5% до 30% кешбэка при оплате продуктов и услуг. Услуга SMS-уведомлений предоставляется бесплатно.

Более подробную информацию о BirKart можно получить на сайте www.birkart.az, на странице Facebook www.facebook.com/birkart.az, а также позвонив в службу обслуживания клиентов по номеру 196. BirKart можно заказать, позвонив на короткий номер 8196 или отправив заказ по WhatsApp на номер (+99 451) 250 99 99. Kapital Bank, имея самую большую филиальную сеть, оказывает услуги населению в 101 филиале и 13 отделениях во всех районах и городах Азербайджана.