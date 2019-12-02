Эрдоган назвал Россию одним из главных партнеров Турции

Отношения Анкары и Москвы не являются альтернативой отношениям с другими союзниками, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре перед вылетом в Лондон, где с 3 по 4 декабря будет проходить очередной саммит НАТО.

"Россия является одним из главных партнеров Турции. Но наши отношения с Россией не являются альтернативой отношениям с другими союзниками, они, наоборот, являются взаимодополняющими", - отметил Эрдоган.

Президент также указал, что РФ является важным игроком на мировой политической арене: "На саммите ожидается обсуждение отношений членов НАТО с Россией и Китаем. Мы поддерживаем продуктивное взаимодействие с Китаем, который считаем восходящей силой. Россия же является одним из основных игроков в нашем регионе и на международной арене".