Дания окончательно закрыла вопрос продажи Гренландии

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что подумывает о покупке крупнейшего в мире острова - Гренландии, который принадлежит Дании. После того, как власти Дании назвали подобное обсуждение "абсурдным", Трамп отменил визит в Копенгаген.

По мнению посла, заинтересованность Трампа островом "полностью отражает растущее понимание важности Арктического региона".

"Растет интерес со стороны неарктических стран к этому региону. Важно то, сможем ли мы справиться с этим интересом к региону и можем ли мы сделать это посредством сотрудничества", - добавил дипломат.

Он также исключил, что интерес американского президента может быть связан с активностью России и Китая в Арктике.

"Нет, я думаю, что это отражает более широкий интерес к Арктике. Потому что этот интерес есть и у Японии, и у Южной Кореи, и у Сингапура, и у Индии. Главное, чтобы мы все могли сотрудничать по этому вопросу", - подчеркнул посол Дании.