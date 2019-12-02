Без Исы Гамбара прожить легко, без сантехника - невозможно слово публицисту
На фоне беспрецедентного наплыва мигрантов из стран, охваченных разного рода конфликтами, Европа ужесточает режим для регионов, где войны либо ушли в прошлое, либо носят локальный характер.
Параллельно идут два, на первый взгляд, противоположных процесса: ЕС продолжает импортировать из более бедных стран рабочую силу, которая может принести ему пользу, и при этом жестко пресекает тенденцию роста охотников за пособиями – то есть тех, кто едет в Европу для того, чтобы получить там убежище, пользоваться различными привилегиями и при этом ничего не давать своей новой родине.
В Тбилиси есть здание консульства Польши в Грузии, которое можно считать символом ведомства, в котором, как говорится, не знаешь, где найдешь, где потеряешь…
Ничего особенного в этом строении нет, кроме, разве, очередей. Странно, поскольку у Грузии безвизовый режим с ЕС и, по идее, попасть в любую страну Евросоюза можно просто купив билет на самолет. Но тут другое – в очередь выстраиваются желающие получить официальное разрешение на работу. То есть люди, владеющие различными специальностями, на которые немалый спрос в индустриальном секторе Польши, как, впрочем, и других европейских стран.
Люди, которые не хотят месяцами сидеть в лагерях беженцев, драться там с сирийцами и афганцами, что-то доказывать невозмутимым бюрократам из миграционной службы, чтобы получить свидетельство об убежище, которое дает легальную возможность удобно устроиться на шее европейского трудоголика-налогоплательщика, который за все платит сам.
Смотришь на эту очередь – и задумываешься: вот ведь на что порой жизнь толкает. И ведь не предугадаешь, что и как обернется… Многие годы эти люди были заняты на непрестижной работе, на них смотрели сверху вниз все кому не лень – бесполезная буржуазия, бездельники из семей потомственных партократов, снобы с разнообразными престижными корочками и даже простой народ, но обитающий в столице, тем паче в ее центральных районах.
Еще с советских времен все без разбору бросались всеми правдами-неправдами заполучить дипломы с какими-нибудь престижными специальностями, что значительно завышало уровень самооценки индивидов и обещало уважение окружающих. А потом эти же люди, забыв о престиже и пиетете в глазах того же окружения, вынуждены были возиться в чужой канализации, ремонтировать электропроводку, красить стены наших с вами квартир, по сути, отнимая хлеб у профессионалов этого дела...
И вот жизнь совершила фантастический поворот: сегодня именно они, освоившие всегда востребованное ремесло - сантехнику, электрику, автомеханику, малярное дело, словом, все, кто в традиционной кавказской системе ценностей занимал место чуть выше плинтуса, стали желанными гостями в богатых странах.
Представители бизнеса государств Восточной Европы курсируют в наши дни по странам бывшего СССР в поисках специалистов – нет, не с престижными дипломами и модно звучащими профессиями, а именно их, вчерашних - по местной классификации – неудачников, часть из которых потом запрячет свои с таким трудом полученные корочки о высшем образовании куда подальше.
Европа открывает двери именно им, обеспечивает работой, жильем, страховкой, всеми необходимыми условиями. Только иди и работай! Со временем мало-мальски приличные мастера из эсенговья перевозят в Европу свои семьи и через буквально 5-6 лет – они фактически полноценные жители благополучных стран.
Очень может быть, что многим из этих работяг придется там совсем непросто – они там чужие, одно слово, гастарбайтеры со всеми вытекающими минусами. Но всех греет мысль, что у их детей теперь все двери открыты, они станут полноценными гражданами вожделенной Европы, со всеми вытекающими плюсами..
А вот умники с высокотехнологичными профессиями европейцам совсем ни к чему. Их место в европейской системе ценностей давно определено: покатался пару месяцев по цивилизованному миру и давай домой.
Вот когда понимаешь, что, выбирая профессию, надо было не в облаках витать, а объективно оценивать действительность.
А для таких, витавших, пусть даже чего-то достигших, пути в Европу сугубо нелегальные и в основном ведущие в никуда. Для большинства делающих ставку на диплом нелегалов даже после многих лет в благословенной Европе все завершается либо добровольным отъездом, либо депортацией.
Многие годы был очень популярен самый, пожалуй, нечистоплотный способ попасть в развитый мир – просить убежища.
Задача непростая – убедить европейских чиновников, что в своей стране тебе грозит физическое уничтожение или, в лучшем случае, - тюрьма. И еще лет 15 назад это вполне работало. Каюсь, один раз сам, из сугубо личных отношений, переводил одному знакомому парню душераздирающий текст, который позднее он предъявил миграционной службе одной из европейских стран.
Казалось, в эту чушь вряд ли кто поверит, но – верили. И убежище давали таким дармоедам, каких надо было бы пинком под зад загонять обратно в самолет прямо в аэропорту прибытия.
Сегодня эту лавочку практически прикрыли - каждый день приносит новости о массовых депортациях из разных стран. На днях вот из Германии депортировали почти 300 азербайджанцев, а количество отправленных восвояси грузин уже и считать перестали.
В родных для депортантов странах, между тем, многие возмущаются: «Арабов и афганцев, которые там творят черт знает что, принимают, а мы, значит, не ко двору? Ну, подумаешь, кто-то из наших утащил виски из маркета или грабанул квартиру, но ведь женщин не насиловали и в терроризме не подозревались?...»
Вроде как справедливо, но только вот незадача – те, нехорошие арабы и афганцы, в отличие от наших замечательных кавказцев, бегут от реальной войны, а потому власти европейских стран из гуманных соображений их и привечают.
Что ж, новая реальность налицо. Похоже, скоро просьбы об убежище от граждан стран вроде Грузии и Азербайджана вообще перестанут рассматривать, а толпы депортированных будут расти…
Ну а если мысль о том, чтобы попасть в заветную Европу, обеспечить своим детям жизнь в благополучных и добропорядочных странах, не оставляет, зашвырните в урну свои дипломы по международному бизнесу или маркетингу и, преодолев гордыню, учитесь класть кафель и устанавливать стены из гипсокартона.
Может, тогда и повезет…