Параллельно идут два, на первый взгляд, противоположных процесса: ЕС продолжает импортировать из более бедных стран рабочую силу, которая может принести ему пользу, и при этом жестко пресекает тенденцию роста охотников за пособиями – то есть тех, кто едет в Европу для того, чтобы получить там убежище, пользоваться различными привилегиями и при этом ничего не давать своей новой родине.

В Тбилиси есть здание консульства Польши в Грузии, которое можно считать символом ведомства, в котором, как говорится, не знаешь, где найдешь, где потеряешь…

Ничего особенного в этом строении нет, кроме, разве, очередей. Странно, поскольку у Грузии безвизовый режим с ЕС и, по идее, попасть в любую страну Евросоюза можно просто купив билет на самолет. Но тут другое – в очередь выстраиваются желающие получить официальное разрешение на работу. То есть люди, владеющие различными специальностями, на которые немалый спрос в индустриальном секторе Польши, как, впрочем, и других европейских стран.

Люди, которые не хотят месяцами сидеть в лагерях беженцев, драться там с сирийцами и афганцами, что-то доказывать невозмутимым бюрократам из миграционной службы, чтобы получить свидетельство об убежище, которое дает легальную возможность удобно устроиться на шее европейского трудоголика-налогоплательщика, который за все платит сам.

Смотришь на эту очередь – и задумываешься: вот ведь на что порой жизнь толкает. И ведь не предугадаешь, что и как обернется… Многие годы эти люди были заняты на непрестижной работе, на них смотрели сверху вниз все кому не лень – бесполезная буржуазия, бездельники из семей потомственных партократов, снобы с разнообразными престижными корочками и даже простой народ, но обитающий в столице, тем паче в ее центральных районах.

Еще с советских времен все без разбору бросались всеми правдами-неправдами заполучить дипломы с какими-нибудь престижными специальностями, что значительно завышало уровень самооценки индивидов и обещало уважение окружающих. А потом эти же люди, забыв о престиже и пиетете в глазах того же окружения, вынуждены были возиться в чужой канализации, ремонтировать электропроводку, красить стены наших с вами квартир, по сути, отнимая хлеб у профессионалов этого дела...

И вот жизнь совершила фантастический поворот: сегодня именно они, освоившие всегда востребованное ремесло - сантехнику, электрику, автомеханику, малярное дело, словом, все, кто в традиционной кавказской системе ценностей занимал место чуть выше плинтуса, стали желанными гостями в богатых странах.

Представители бизнеса государств Восточной Европы курсируют в наши дни по странам бывшего СССР в поисках специалистов – нет, не с престижными дипломами и модно звучащими профессиями, а именно их, вчерашних - по местной классификации – неудачников, часть из которых потом запрячет свои с таким трудом полученные корочки о высшем образовании куда подальше.