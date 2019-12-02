Армянские солдаты перестреляли друг друга
Армянская газета "Жоховурд" сообщила подробности инцидента в одной из незаконных воинских частей, дислоцированных в оккупированном Карабахе.
Согласно информации, накануне в 06:50 21-летний военнослужащий Артур Аджамян получил смертельное огнестрельное ранение, а его 20-летний сослуживец Давид Меликбекян был ранен.
Газета пишет, что между солдатами произошла ссора - единственная версия состоит в том, что Аджамян выстрелил в Меликбекяна и, подумав, что убил его, сам застрелился. Меликбекян же получил ранение, но не скончался, отмечается в статье. В связи с трагическим инцидентом в Следственном комитете Армении возбуждено уголовное дело.