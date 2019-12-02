В Армении не торопятся расследовать осквернение памятника Грибоедову

Все еще не заведено уголовное дело об осквернении памятника российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову в Ереване, сообщает РИА Новости.

«Если уголовное дело будет заведено, мы об этом сообщим дополнительно», — сообщил заместитель начальника управления по связям с общественностью Полиции Армении Эдгар Джаноян.

Пока полиция собирает материалы по этому делу.

Известно, что акт вандализма совершил вечером 2 декабря сын главы армянского радикального движения «Цегакрон» Шанта Артюняна Шаген Арутюнян. Он сообщил об этом на свой странице Facebook в прямом эфире. Шаген пояснил, что сделал это в знак протеста против закрашивания в Армавире памятной доски фашиста Гарегина Нжде.