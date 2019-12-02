Эрдоган выдвинул условия НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник, что Анкара не согласится поддержать план НАТО по защите стран Балтии и Польши, если союзники по блоку не признают террористическими те организации, которые представляют угрозу для национальной безопасности республики, передает ИА Новости.

«Вчера я говорил с президентом Польши. Он сказал: не сойтись ли нам вместе с Польшей и странами Балтии. Я сказал: с удовольствием, почему бы и нет. Но если наши друзья по НАТО не будут принимать за террористов те террористические организации, которых мы считаем таковыми и с которыми ведем борьбу, мы будем против любых шагов, которые будут предприниматься НАТО», — сказал президент Турции журналистам перед вылетом на саммит альянса, который пройдет 3-4 декабря в Лондоне.

По словам Эрдогана, Турция ведет многовекторную внешнюю политику, преследуя свои цели, которые обусловлены ее географическим положением. Он также отметил, что «зонт безопасности», предоставляемый НАТО, важен для Анкары.