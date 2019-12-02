Иран хочет взыскать с США $130 миллиардов

По его словам, иски и жалобы были поданы гражданами Ирана, напрямую понесшими ущерб от "действий США".

"К данному моменту были рассмотрены более 360 дел и исков граждан против правительства США", - сообщил Эсмаили, отметив, что суд в Иране потребовал взыскать с США 130 миллиардов долларов.

"Правительство и министерство иностранных дел должны помочь в исполнении этих постановлений против правительства США в пользу наших граждан", - цитирует его слова агентство.