Трамп: Никто не нуждается в НАТО больше, чем Франция

Никто не нуждается в НАТО так, как Франция, делать заявления о смерти альянса опасно, заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". По его словам, в альянсе нет координации по стратегическим решениям между США и другими партнерами. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг позднее заявили, что не разделяют резких оценок французского лидера.

"Никто не нуждается в НАТО больше, чем Франция. Мы помогаем Европе. Это очень опасное заявление для Франции", - сказал Трамп в Лондоне во время саммита НАТО.