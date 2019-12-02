Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын принял участие в торжественной церемонии завершения строительства уездного центра Самчжиёна - крупнейшей стройки в народной республике в нынешнем году, в ходе которой там был возведен новый современный город, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что лидер КНДР перерезал красную ленту, символизирующую окончание строительства и ввод в строй возведенных объектов.