В Северной Корее открыли новый город фото
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын принял участие в торжественной церемонии завершения строительства уездного центра Самчжиёна - крупнейшей стройки в народной республике в нынешнем году, в ходе которой там был возведен новый современный город, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Отмечается, что лидер КНДР перерезал красную ленту, символизирующую окончание строительства и ввод в строй возведенных объектов.
"Под громкие возгласы "Ура!" были запущены салюты и воздушные шары, которые украсили небо уездного центра Самчжиёна", - пишет северокорейское агентство.
В ходе масштабного строительства в уезде Самчжиён, который стал крупнейшим инфраструктурным проектом в народной республике, на месте прежнего уездного центра возведен новый современный город со всей инфраструктурой. Помимо жилых домов в Самчжиёне построены новые административные здания, магазины, железнодорожная станция, современная научно-техническая библиотека, а также больница, оснащенная новейшим диагностическим оборудованием. В уездном центре также созданы несколько крупных предприятий, в том числе фабрика по производству картофельной муки и завод по изготовлению напитков из ягод черники.
Лидер КНДР уделял пристальное внимание реализации крупнейшего строительного проекта в народной республике и неоднократно лично посещал Самчжиён. При этом Ким Чен Ын поставил задачу строителям завершить работы на один год раньше намеченного срока: до 2020 года, когда в КНДР будет отмечаться 75-я годовщина основания Трудовой партии Кореи.