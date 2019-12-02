Синоптики предупреждают: ожидается похолодание
Завтра, 4 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман, юго-западный ветер сменится сильным северо-западным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 5-8, днем 10-13, в Баку ночью 5-7, днем 11-13 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 760 до 765 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером местами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах – снег. Местами туман, западный ветерт усилится.
Ночью температура воздуха составит 2-6, днем 10-15 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 5-10 градусов тепла.
Завтра вечером на Апшероне ожидается переход порывистого юго-западного ветра в северо-западный, что может вызвать дискомфорт у метеозависимых людей
С завтрашнего дня и до вечера 5 декабря в Баку и на Апшероне из-за сильного северо-западного ветра ожидается снижение температуры на 3-5 градусов. В районах с завтрашнего вечера и до 6 декабря ожидается нестабильная погода, пройдут дожди, в горных и предгорных районах - снег, местами сильный. Порывистый западный ветер. 5 декабря температура снизится на 3-5 градусов.