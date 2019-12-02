Убийца стал всенародным любимцем

Отдел международной политики 14:37

Не стихло еще эхо нападения исламиста, вооруженного ножом, который убил двух человек и ранил еще нескольких. Ответственность за это преступление взяли на себя исламисты ИГ. Террориста нейтрализовали пешеходы, бросившись и обездвижив нападавшего. Один из тех, кого пресса сразу назвала «героем», оказался преступником, осужденным на пожизненное заключение в тюрьме за убийство несовершеннолетней. Как это произошло? Некий Усман Хан напал с ножом на пешеходов знаменитого моста в столице Великобритании. Убил сразу двоих, а троих серьезно ранил. После этого нападения, группа других пешеходов смело остановила дальнейшее кровопролитие, задержав нападавшего.

Немного позже, после того, как пресса назвала тех, кто предотвратил пролитие крови в дальнейшем, оказалось, что один из «героев» - это уголовник по имени Джеймс Форд, приговоренный к 15 годам за убийство Аманды Чапман, 21-летней умственно больной, ментально возрастом на 6 лет меньше своего реального возраста. В этот день он вышел на свободу на однодневный отпуск, пользуясь законодательством, и оказался на злополучном мосту в столице Англии. Этот самый Форд на территории графства Кент, в 2004 году задушил девушку, позже порезав ей горло. Тело было найдено неподалеку от ее дома. Убийца получил пожизненный срок, с условием условного освобождения, после 15 лет отбытия срока. Когда запись видео «героев» пятничного события на Лондон-Бридж появилась в интернете, его образ быстро обошел все медиа. Семья убитой Аманды Чапман была в полном шоке. Британский ежедневник Daily Mail связался с семьей жертвы. Тетя убитой девушки Анжела Кокс не скрывала возмущения: - Он не герой. Он преступник, которого отпустили на один день домой, о чем мы, как семья жертвы, ничего не знали. Он убил несовершеннолетнюю девочку. Он не герой. Абсолютно — нет! Меня не касается то, что он сделал на этом мосту. Это — мусор! - сказала в разговоре с журналистами 65-летняя дама. Она подчеркнула: «Аманда была хорошо расположенная девочка, очень впечатлительная особа, а он отобрал у нее жизнь».