Убийца стал всенародным любимцем
Не стихло еще эхо нападения исламиста, вооруженного ножом, который убил двух человек и ранил еще нескольких. Ответственность за это преступление взяли на себя исламисты ИГ. Террориста нейтрализовали пешеходы, бросившись и обездвижив нападавшего.
Один из тех, кого пресса сразу назвала «героем», оказался преступником, осужденным на пожизненное заключение в тюрьме за убийство несовершеннолетней.
Как это произошло? Некий Усман Хан напал с ножом на пешеходов знаменитого моста в столице Великобритании. Убил сразу двоих, а троих серьезно ранил. После этого нападения, группа других пешеходов смело остановила дальнейшее кровопролитие, задержав нападавшего.
Немного позже, после того, как пресса назвала тех, кто предотвратил пролитие крови в дальнейшем, оказалось, что один из «героев» - это уголовник по имени Джеймс Форд, приговоренный к 15 годам за убийство Аманды Чапман, 21-летней умственно больной, ментально возрастом на 6 лет меньше своего реального возраста.
В этот день он вышел на свободу на однодневный отпуск, пользуясь законодательством, и оказался на злополучном мосту в столице Англии.
Этот самый Форд на территории графства Кент, в 2004 году задушил девушку, позже порезав ей горло. Тело было найдено неподалеку от ее дома. Убийца получил пожизненный срок, с условием условного освобождения, после 15 лет отбытия срока.
Когда запись видео «героев» пятничного события на Лондон-Бридж появилась в интернете, его образ быстро обошел все медиа.
Семья убитой Аманды Чапман была в полном шоке. Британский ежедневник Daily Mail связался с семьей жертвы. Тетя убитой девушки Анжела Кокс не скрывала возмущения:
- Он не герой. Он преступник, которого отпустили на один день домой, о чем мы, как семья жертвы, ничего не знали. Он убил несовершеннолетнюю девочку. Он не герой. Абсолютно — нет! Меня не касается то, что он сделал на этом мосту. Это — мусор! - сказала в разговоре с журналистами 65-летняя дама.
Она подчеркнула: «Аманда была хорошо расположенная девочка, очень впечатлительная особа, а он отобрал у нее жизнь».
Убийца никогда не объяснял, зачем он убил Аманду.
Одним из тех, кто остановил убийцу в Лондоне на мосту, был поляк. Его имя Лукаш, он живет на Британских островах, и повел себя так, как положено обычному гражданину. Поляк при этом использовал, как пишут медиа, клык нарвала!.. (Зачем, и в каких целях — трудно сказать. Возможно, как, своего рода оружие). Другие, кто оказался на мосту во время инцидента, тоже были смелыми и использовали огнетушители.
В любом случае, всем им вместе удалось нападавшего положить на землю, и удерживать, пока не приехали спецслужбы.
Один из министров Польши уже выступил с предложением наградить отважного поляка.
Редко, когда бывает, что спасатель является и преступником одновременно. В лондонском случае все совпало. Прямо-таки сюжет для детективного романа.
Однако родным убитой «героем» девушки это совсем не по вкусу. Они будут добиваться того, что пожизненно осужденный убийца должен быть там, где ему предписано быть приговором — в тюрьме.
При этом фигура террориста, напавшего на лондонцев, которого признали своим представители так называемого «Исламского государства», отошла в тень. Тем более что его после задержания прохожими ликвидировали спецслужбы Великобритании. И оказалось, что «пояс шахида» был на нем муляжом.