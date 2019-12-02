- У нас есть все законные соответствия, в равной степени, если говорить о польском законодательстве, законах Евросоюза, так и требованиям по ужесточению охраны среды, - так сказал он в интервью польскому изданию Nasz Dziennik. И подчеркнул, что все опасения об экологической угрозе «высосаны из пальца и являются политическим влиянием в этой сфере».

Как мы сообщали, Польша начала работы по строительству канала через так называемую Вислянскую косу на Балтике — водную артерию, которая позволит этой стране не зависеть от России, сокращая путь для прохода польских судов из устья Вислы в акваторию Балтийского моря. Министр морского хозяйства и сухопутного судоходства Марек Грубарчик заявил, что нет никаких опозданий в работах, связанных с прорытием канала через косу.

Он добавил, что Польша находится в постоянном контакте с Брюсселем по этому поводу.

- В предыдущие месяцы мы подготовили детальные пояснения в этом деле, - продолжал министр и повторил свою позицию. - У нас есть абсолютное законодательное соответствие, - одинаково, если речь идет о польских законах, так и европейских и жестким требованиям защиты окружающей среды.

М.Грубарчик обратил внимание, что Европейская комиссия выступила со своими рекомендациями о приостановке работ на косе как раз в тот момент, когда нового еврокомиссара еще не было — после состоявшихся в мае выборов в Европарламент новый состав Еврокомиссии еще не был избран.

- У нас нет никаких поводов, чтобы мы должны были остановить работы на этой территории. В связи с тем, что еврокомиссара еще не было, эта активность выглядит или чрезмерным усердием, или в очередной раз мы имеем дело с лоббистской деятельностью Российской Федерации, - высказал свою точку зрения министр.

Издание, в свою очередь, напоминает, что об этой активности России по противодействию стройке М.Грубарчик говорил еще в апреле.

Именно тогда он обратил внимание медиа, что РФ не перестанет препятствовать строительству канала через Вислянскую косу, используя инструменты Еврокомиссии. М.Грубарчик назвал такие действия, подрывающие планы Польши, «экотерроризмом», то есть под маркой борьбы за окружающую среду ведется борьба с экономикой страны средствами политического лобби.

Министр считает, что протесты и подобное давление продолжатся. Еще в апреле он говорил, что именно Еврокомиссия станет полем давления на Польшу в целях остановки и прекращения сооружения канала.

Польский министр обратил внимание, что в этом вопросе его страна — лидер реализации проекта, который оживит экономическую и хозяйственную деятельность региона, ранее пребывавшего в «спячке». Он считает, что именно этот проект вдохнет жизнь в приморскую область Польши, привлечет немалые инвестиции, а главное — сделает независимой от прохода ее судов через российские воды Балтики.

Понятно, что именно этот последний аспект заставляет нервничать роосийские власти, которые потеряют возможность диктовать свои условия в этой части Балтийского моря.

Сразу после обнародования планов строительства канала против выступила бельгийская партия, у которой есть свои представители в Европарламенте. С ними солидаризовались польские «зеленые».

Министра удивил именно первый факт — проект реализует бельгийская фирма в консорциуме с польской. Он напомнил, что все детали рытья канала были в предыдущие годы скрупулезно согласованы с Еврокомиссией, потому эти протесты являются не чем иным, как очевидным проявлением лоббистских сил, которыми руководят со стороны северо-восточного соседа.