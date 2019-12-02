Сильный ветер повалил деревья в Баку

Сильный ветер, наблюдавшийся ночью в Баку, повалил несколько деревьев, сказал во вторник начальник отдела по охране растений Хозяйственного объединения по озеленению ИВ столицы Орхан Мамедов, передает Trend.

"Сильный ветер, начавшийся вчера вечером, повалил восемь деревьев в Ясамальском и Сабаильском районах, в результате чего повреждены два автомобиля", - сказал он.

Мамедов добавил, что в настоящее время Хозяйственное объединение работает в усиленном режиме, сотрудники отдела по охране растений ведут в различных местах города агротехнические работы.