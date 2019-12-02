Трамп: после С-400 Турции придется покупать самолеты у России

После поставок российских С-400 Турция получила огромные проблемы с поставками F-35, им, возможно, придется обращаться за самолетами к России или Китаю, сказал президент США Дональд Трамп после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в преддверии саммита альянса в Лондоне, сообщает ТАСС.

"После приобретения С-400 Турция получила огромные проблемы. Она заказала множество F-35, но теперь Вашингтону будет трудно их поставить. Возможно, им придется теперь обращаться за самолетами к России или Китаю", - сказал президент США.