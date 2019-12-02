Так что же конкретно предпринял банк и какие выгоды это сулит и самому кредитному учреждению и его клиентам? На вопросы haqqin.az отвечает председатель правления Rabitabank Эльчин Гадимов.

Банк представил свой новый логотип, объявил новый девиз – « R ahat bankçılıq» - «удобный банкинг», рассказал о новых и усовершенствованных инструментах. Одним словом, Rabitabank объявил о значительных изменениях в своей работе, анонсированных еще в начале этого года.

- Позвольте начать с последней части вопроса, потому что это позволит лучше понять и первую его половину, - начал беседу Э.Гадимов. – Дело в том, что наш банк является коммерческой организацией, которая, по вполне понятным причинам, должна заботиться об увеличении своих доходов. Однако банковская практика показывает, что такие организации становятся успешными, если преследуют цель более важную, чем только увеличение собственных доходов. Любое изменение в организации или внедрении чего-то нового требует мобилизации ресурсов: финансовых, человеческих, временных, технологических. А люди лучше всего мобилизуются вокруг идеи или проекта, когда есть цель, которая выше, чем просто заработать деньги. Цель, достижением которой можно гордиться перед членами своей семьи, коллегами, друзьями, клиентами.

Когда мы задумывали ребрендинг, такой целью для нас стало сделать Rabitabank таким, чтобы с ним было удобно работать всем. Удобно получить кредит, удобно завести счет, удобно наблюдать за своими деньгами и доходом от своих денег. Удобно проводить все эти операции и в филиале банка, и на мобильном телефоне.

Собственно, это давно известная в любой коммерции истина: «Чем выгоднее представляемые услуги, тем больше клиентов, а значит, и доходов. Rabitabank намерен сразу решить множество вопросов. Да так, чтобы и самому заработать, и клиентам угодить.

- И какие же новшества ждут клиентов банка уже с первого декабря?

- Чтобы банк стал самым удобным для клиентов, мы решили обновить наш бренд, внедрить новые продукты и услуги, обновить и осовременить интерьер филиалов, стать обязательным мобильным приложением на телефоне клиентов. Обновление бренда включило в себя смену цветовых сочетаний, логотипа и слогана. В частности, знак нашего логотипа - это комбинация букв R и b, основных в названии банка и предваряющих все сообщения в нашем чате. А три цвета, присутствующих на новом логотипе, символизируют стабильность, устойчивое развитие и использование цифровых технологий.

- Почему же тогда в рамках ребрендинга банк не поменял само название?

- Нельзя было не учитывать, что за нашим брендом стоит устоявшаяся репутация банка, сумевшего успешно преодолеть кризисы последних лет, репутация надежного и стабильного финансового учреждения - одного из первых коммерческих банков страны. Помимо этого, с развитием технологий и изменением предоставления финансовых услуг название банка приобрело дополнительный смысл: «rabita» – «связь», то есть банк взял на себя функции связующего звена между клиентом и его потребностями. В результате мы изменили имидж, логотип, девиз, цвета, но сохранили название, которое давно обрело позитивные ассоциации у населения и бизнеса.

- Какой смысл банк вкладывает в свой новый слоган «Rahat bankçılıq» (Удобный банкинг)?

- Слоган банка отражает меседж, который банк посылает потенциальным клиентам - послание о том, каковы его услуги, его ниша на банковском рынке. Разрабатывая свой новый слоган, мы задумались о том, чего же ждет современный клиент от банка. Наряду с ожиданиями, которые были и раньше - надежность, удобное расположение в городе офисов, доброжелательный персонал, клиенты сегодня хотят совершенно другую скорость обслуживания, другие продукты, другие подходы и решения. Наравне с надежностью, без которой финансовое учреждение просто немыслимо, банк должен быть настолько удобным для клиентов, чтобы он тратил свое драгоценное время не на банковские услуги, а на то, чтобы делать свою жизнь лучше и интереснее. Для этого надо предоставлять свои услуги в короткие сроки и в максимально упрощенной для клиента форме. Благо современные технологии открывают для этого огромные возможности. Потому «Rahat bankçılıq» не просто слоган, а так называемый brand promise – то, каким бренд обещает быть для клиента!

- Но все это, так сказать, внешние атрибуты, под которыми что угодно может скрываться. Как же изменится суть предлагаемых клиентам услуг?

- Наряду с новыми атрибутами бренда мы также обновили нашу продуктовую линейку и способы пользоваться этими продуктами. И главной новинкой в этом плане является наша карта Kartmane, - очень эмоционально стал рассказывать председатель правления Rabitabank о преимуществах этого нововведения. - Владелец такой карты получает 10-процентный кэшбек (возврат потраченной суммы) при заправке на любых АЗС, причем не только в Азербайджане, но и во всем мире, а также 5-процентный кэшбек в ресторанах и кафе – также во всем мире. Привлекательность данной карты в том, что не нужно искать АЗС или рестораны, которые являются партнерами банка в кэшбек-программе - смело заезжаете на любую автозаправку и заходите в любой ресторан по всему миру, расплачивайтесь нашей картой и получайте кэшбек.

Уникальность Kartmane и в том, что она объединяет в себе преимущества карты и депозита, так как предоставляет возможность зарабатывать не только при тратах, но и с остатка на счету. На средства клиента на карте будет начисляться 6 процентов годовых, и при этом, в отличие от депозита, можно свободно уменьшать или увеличивать остаток на счету и обналичивать свои деньги без комиссии в любых АТМ - автоматов по выдаче с помощью пластиковой карточки наличных денег с вашего банковского счёта в Азербайджане.

Без сомнений, эта карта станет самой предпочитаемой для путешественников, так как, помимо кэшбеков по всему миру, она предоставляет возможность платить в любой валюте и не терять за комиссию по конвертации, а также обналичивать определенную сумму в банкомате за рубежом без комиссии, которые обычно бывают довольно ощутимыми. Ну и в качестве бонуса с нашей картой клиент сможет без оплаты посещать в лаунжи (бизнес-залы) в аэропортах.

- А Kartmane доступна только как карта, где всегда должен быть какой то остаток?

- Мы не забыли и о клиентах, которым нужна кредитная линия на карте. Следуя своему новому слогану Rahat bankçılıq, мы сделали пользование кредитной линией максимально удобным. При использовании кредитной линии с Kartmane, клиент получает возможность не платить проценты целых 100 дней. Другими словами, кредит по карте Kartmane - 100 дней будет с нулевым процентом!

- Можно ли надеяться, что такой же уровень комфортности и будет и на ваших цифровых каналах обслуживания?

- Конечно! Мы подошли к вопросу удобства в наших цифровых решениях не только путем максимального внедрения новшеств, но и постаравшись убрать все лишние. Например, почему бы, подумали мы, не упростить часто используемую клиентами услугу «перевести деньги с карты на карту». В итоге убрали лишние и неудобные шаги и представили давно знакомую функцию в совершенно новом формате. Теперь, чтобы осуществить перевод с карты на карту в нашем мобильном приложении или чат-боте, не нужно выяснять номер карты получателя и набирать ее. Вы просто посылаете получателю линк, содержащий сумму, которую хотите послать, и получатель сам вводит номер любой своей карты. И может сделать не тотчас, а в любое удобное для него время в течение 24 часов.

Таких заманчивых для клиента решений и функций очень много в нашем новом приложении. Это возможность легко и удобно разделить счет за ресторан между участниками застолья, сменить свой пин, обезопасить себя установкой лимита на виды оплат и суммы, снимаемые с банкомата, и многое другое. А в скором времени в нашем мобильном приложении можно будет получить и справку для посольств, покупать страховку и платить за паркинг.

- Скажите, а новшества коснулись вашего чат-бота о котором вы часто упоминаете?

- Да, и мы очень гордимся тем, что разработали первый в стране чат-бот, где можно проводить банковские операции. Всем владельцам новых карточек Kartmane Master Card мы предоставляем возможность бесплатно пользоваться услугой Concierge в нашем Телеграм и Фейсбук чат-боте. Услуга, которая обычно предоставляется владельцам премиальных карт, теперь будет доступна всем видам Kartmane Master Card. Concierge - это личный помощник, который поможет вам забронировать ресторан как в Баку так и за рубежом, авиабилеты или отели и ответит на любой ваш запрос в доступной и привычной всем форме чата.

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Увлеченно и с огромным энтузиазмом Эльчин Гадимов рассказывает обо осуществленной банком трудной и кропотливой работе и ожидаемых перспективах, повторяя, что во всех нововведениях ориентировались прежде всего на клиента – забота о нем во главе угла любого начинания в Rabitabank. Но при этом, подчеркивает председатель правления, не забывали и об комфортных условиях работы своих сотрудников.

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- Сейчас в передовых компаниях придерживаются философии, что для бизнеса важны не только клиенты, но и сотрудники компании - если сотрудник доволен, будет доволен и клиент. Наша менеджмент-команда придерживается именно такой философии, и поэтому сотрудники - их удовлетворенность работой, вовлеченность в общую деятельность, мотивация - для нас очень важны. Ведь именно персонал банка обслуживает клиентов, cоздает и внедряет продукты и услуги для Rahat bankçılıq!

Что ж, будем ждать результатов ребрендинга Rabitabank и пожелать успехов во всех начинаниях всем его сотрудникам!