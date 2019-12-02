По поручению Пашиняна армянские чиновники летят в Баку

Издание отмечает, что Баку посетят заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Армен Симонян, начальник отдела технической политики департамента политики автомобильного транспорта министерства территориального управления и инфраструктур Арман Карапетян и советник департамента многосторонней политики и сотрудничества в области развития МИД Армении Артем Азнаурян.

Визит состоится 4-7 декабря. Армянская делегация примет участие в 14-ом заседании ТРАСЕКА и конференции, приуроченной к 20-летию структуры.

ТРАСЕКА - многосторонняя программа сотрудничества, которая была предложена Европейским Союзом в 1993 году. Межправительственная комиссия была создана в 2000 году.