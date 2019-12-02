Трамп: Будем делать с нефтью в Сирии все, что захотим

США взяли под контроль месторождения сирийской нефти, чтобы победить "Исламское государство", и теперь могут делать с этой нефтью все, что захотят, заявил президент США Дональд Трамп после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в преддверии саммита альянса в Лондоне, сообщает ТАСС.

"Исламское государство" пыталась сохранить контроль над нефтью, а теперь ее полностью контролируем мы. Откровенно говоря, мы пользуемся значительной поддержкой большого числа разных людей. По большому счету, единственные наши военные, которые остаются на этой территории, - это те, кто охраняет нефть. Нефть у нас, и мы можем делать с ней, что хотим", - сказал Трамп.