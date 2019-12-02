Трамп: «Ким Чен Ын – человек-ракета»

Президент США Дональд Трамп рассказал в ходе пресс-конференции на саммите НАТО в Лондоне, почему называет председателя КНР Ким Чен Ына «человеком-ракетой». Об этом сообщает РИА Новости.

«Я доверяю ему, но он явно любит запускать ракеты, поэтому я зову его «человеком-ракетой», — сказал Трамп.

Президент отметил доверие к северокорейскому лидеру, однако не исключил, что США готовы применить против КНР военную силу в случае необходимости.

«Если нужно будет использовать военную силу, то мы ее используем», — подчеркнул Трамп.