Госнефтефонд сократил продажу валюты

Госнефтефонд Азербайджана (SOFAZ) в ноябре 2019 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $539,81 млн, отмечается в сообщении фонда.

Как сообщалось ранее, SOFAZ в октябре 2019 года продал на валютных аукционах инвалюты на $654,85 млн. Таким образом, в ноябре 2019 года объем продажи инвалюты со стороны фонда по сравнению с октябрем сократился на 17,6%.

В январе-ноябре 2019 года SOFAZ на валютных аукционах продал $5 млрд 707,51 млн (спад на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – ИФ).

SOFAZ в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.