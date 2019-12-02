Двое пошли против воли «Ени Азербайджан»

Проект обращения был выставлен на голосование и принят 99 голосами. При этом один депутат проголосовал против, а еще один воздержался.

Как сообщал накануне haqqin.az, в Милли Меджлисе было принято решение об обращении к президенту Азербайджана по вопросу роспуска парламента и назначения внеочередных выборов.

Как сообщает издание Qafqazinfo, против данного решения выступил депутат Ариф Рагимзаде, который был не согласен с формулировкой вопроса. В частности, депутат заявил о недопустимости использования термина «роспуск парламента», настаивая на формулировке о перевыборах.

Позже в интервью журналистам, депутат заявил, что не голосовал против одобренного большинством решения.

«Я просто не успел на голосование. У меня были вопросы, которые я обсуждал со спикером. И вдруг я увидел, что голосование уже закончилось», - сказал он.

Вторым депутатом, который не принял участие в голосовании, стал Расим Мусабеков.

«В парламенте большинство депутатов от партии «Ени Азербайджан». Для проведения своих инициатив они не нуждаются в поддержке других депутатов. До конца заседания я не услышал от партии «Ени Азербайджан» доводов о необходимости проведения досрочных выборов. Поэтому я воздержался от голосования», - сказал Расим Мусабеков.