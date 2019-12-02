Разведка Ирана: в университетах Тегерана готовился заговор

В Тегеране арестованы лидеры группы, планировавшей беспорядки в университетах столицы, пишут иранские СМИ.

Министерство разведки Исламской Республики распространило сегодня информацию, согласно которой ведущие члены группы, планировавшей беспорядки в столичных университетах в ежегодный день студентов ИРИ 7 декабря, задержаны и дают показания, передает информагентство IRIB.

По данным предварительного следствия, во время недавних массовых протестов в стране группа планировала привлечь студентов из кампуса Тегеранского университета, чтобы спровоцировать беспорядки, говорится в заявлении иранского разведведомства.

От других подробностей в министерстве воздержались.