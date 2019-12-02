У Али Асадова появился и секретариат
На должность начальника секретариата премьер-министра Азербайджана назначен Алескер Алескеров. Об этом журналистам заявил глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.
На должность начальника секретариата премьер-министра Азербайджана назначен Алескер Алескеров. Об этом журналистам заявил глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.
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