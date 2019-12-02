В Грузии пообещали разгонять протестующих теплой водой

Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури пообещал участникам акций протеста в дальнейшем греть воду в водометах, чтобы разгонять акции протеста теплой водой.

Министр подчеркнул, что сотрудники его ведомства максимально стараются избежать получения травм участниками митингов, но оппозиция сама вынуждает правоохранителей применять силу, пишет Sputnik Грузия.

Гомелаури напомнил, что зачастую полиция бездействует, а даже если и наступает, то избегает использования таких жестких средств, как дубинки, резиновые пули и газ: "Элементарно два раза окатили водой, но и за это нас тоже ругают, мол, как можно в такой холод применять воду. Сейчас стараемся согреть воду и использовать теплую воду. Действуем - им не нравится, не действуем - тоже не нравится. Сложно так работать".

Акции протеста в Тбилиси начались с 14 ноября, когда парламент не смог принять обещанную властями избирательную реформу.