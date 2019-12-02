Германия обвинила Россию в убийстве чеченца

Федеральная прокуратура Германии намерена взять на себя расследование убийства гражданина Грузии, чеченца Зелимхана Хангошвили, застреленного в центре Берлина 23 августа нынешнего года.

Соответствующее решение должно быть принято в ближайшие дни, сообщают Spiegel Online и Die Zeit. Это будет означать, что немецкие следственные органы официально подозревают Россию в организации убийства: расследование подобных преступлений относится к компетенции Федеральной прокуратуры только при подозрении, что в них замешаны спецслужбы другого государства.

В таком случае станет неизбежным дипломатический конфликт между Германией и Россией, отмечают оба издания.