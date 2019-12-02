Отдел спорта 17:02

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка отборочных раундов чемпионата Европы для юношеских сборных U-19 и U-17.

Наибольший интерес представляла жеребьевка чемпионата Европы-2022, который будет проводиться по новому формату, похожему на Лигу наций у взрослых национальных команд. Главное отличие от предыдущего формата - участие каждой сборной как минимум в двух мини-турнирах, а не в одном. Если эксперимент окажется удачным, аналогичный формат с 2023 года будет использоваться и в турнирах U-17. Отборочная стадия состоит из четырех раундов. Как и сейчас, все матчи будут играться в формате мини-турниров с участием трех или четырех сборных на поле одного из участников. Всех участников розыгрыша 2020-22 (в том числе хозяйку финальной стадии Словакию) распределили по трем лигам (A, B и C) на основании таблицы коэффициентов U-19, которая обобщает результаты в турнире с сезона 2015/16 до сезона 2018/19. Сборная Азербайджана возглавила лигу «С»: корзина 1 – Азербайджан, Северная Македония, Северная Ирландия, Беларусь, Армения, Черногория, Косово, Мальта, Албания, Казахстан; корзина 2 – Андорра, Люксембург, Молдова, Эстония, Фарерские острова, Литва, Гибралтар, Сан-Марино. В результате нашими соперниками по группе в 1-м раунде стали Черногория, Фарерские острова и Андорра. Игры пройдут 22, 25 и 28 сентября в Андорре.

Несмотря на то, что наша команда стартует в лиге «С», шанс попасть в финальную стадию чемпионата Европы-2022 у нее будет. В самой слабой лиге 18 сборных. Команды разделены на пять групп: три группы по четыре команды и две группы – по три. В лиге «А» будет 20 команд (пять групп по четыре сборные), в лиге «B» - 16 (четыре группы по четыре сборные). После 1-го раунда из лиги «В» в лигу «А» поднимутся четыре победителя групп и лучшая сборная из числа обладателей вторых мест. Из лиги «C» в лигу «B» попадут победители пяти групп. Из лиги «A» в лигу «B» опустятся пять команд, занявших четвертые места в своих группах. Из лиги «B» в лигу «C» пойдут четыре команды, занявшие четвертые места в своих группах, а также худшая команда среди занявших 3-и места. Такая же система будет и во 2-м раунде, матчи которого пройдут до 8 июня 2021 года. Таким образом, если сборная Азербайджана займет в 1-м раунде 1-е место в своей группе, то во 2-м раунде гарантированно будет играть в лиге «B» и бороться за попадание в элитную лигу. В случае неудачи в 1-м раунде шанс подняться в лигу «B» у нашей команды будет во 2-м раунде. Команды, оставшиеся в лиге «С», после 2-го раунда заканчивают выступление в турнире, как и хозяева финальной стадии, которые возобновят борьбу только в финальной части.