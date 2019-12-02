В Казахстане кастрируют четырех педофилов

Осужденные находятся в колониях Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской областей и Шымкента.

В Казахстане принудительной химической кастрации подвергают четверых осужденных педофилов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Комитета уголовно-исполнительной системы МВД страны (КУИС).

Отмечается, что данная процедура применена в Казахстане впервые. Она не единовременная и длится около полугода — осужденным вводят препараты, которые блокируют действие мужского гормона тестостерона и подавляют сексуальное влечение, пишет Fergananews.

Всего, по данным КУИС, в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержатся 11 человек, прибывшие с постановлением суда о принудительном лечении в виде химической кастрации.

В соответствии с Уголовным кодексом Казахстана данная мера применяется в отношении лиц старше 18 лет, совершивших уголовное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Закон о проведении химической кастрации педофилов вступил в силу в Казахстане с 1 января 2018 года.