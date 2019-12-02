В Баку открылась международная выставка Bakutel 2019

17:25

Сегодня в Баку Экспо Центре начала свою работу 25-я, юбилейная Международная выставка «Телекоммуникации, инновации и высокие технологии» Bakutel 2019. Приветствуя участников выставки, министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде отметил, что в этом году мероприятие отмечает очередной юбилей – 25-летие успешной деятельности. «Традиционная выставка, ставшая одним из важнейших событий региона в сфере ИКТ, играет роль платформы, способствующей продвижению передовых технологических достижений и инноваций, налаживанию деловых связей, обмену опытом», – сказал министр.

Рамин Гулузаде заявил, что под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в стране проводятся широкомасштабные экономические и структурные реформы. «В представленном Всемирным банком отчете Doing Business 2019 Азербайджан был включен в список 10 самых реформаторских государств и объявлен страной, которая провела наибольшее количество реформ. В настоящее время применение информационных технологий и инноваций в управлении расширяется», – подчеркнул он. Отметив, что структурные реформы адаптированы к новым целям экономического развития, министр сказал, что в стране создана новая инновационная экосистема. Рамин Гулузаде подчеркнул, что в соответствии со «Стратегической дорожной картой по развитию телекоммуникационных и информационных технологий в Азербайджанской Республике» главой государства утверждена концепция «Правительственного облака». Эта концепция создает широкие возможности для внедрения облачных технологий в государственном управлении и других сферах деятельности в нашей стране.

В заключение своего выступления Рамин Гулузаде выразил уверенность, что 25-я юбилейная выставка Bakutel 2019, как и в предыдущие годы, послужит установлению деловых контактов, обмену опытом и расширению сотрудничества между участниками. Отметим, что на мероприятии, как и в предыдущие годы, установлены стенды, предлагающие интересные проекты. Выставка является не только крупнейшим событием в Каспийском регионе в области инноваций и высоких технологий, но и уникальным пространством для установления деловых контактов.

В юбилейной выставке принимают участие 238 компаний из 23 стран. При поддержке торговых палат и посольств США, Беларуси, ОАЭ, Франции, Ирана, Израиля, Италии, России, Словении, Турции, Хорватии и других стран на выставке представлены национальные группы, состоящие из ведущих ИТ-компаний. 11 стран представлены национальными павильонами. Количество дебютантов составляет 30% от общего числа участников. Выставка предлагает «умные» решения как для бизнес-задач, так и для повседневной жизни. В деловую программу Bakutel включены современные площадки для коммуникаций, диалога и поиска эффективных решений: «Зона инноваций» и «Зона презентаций». В этих динамических зонах пройдет ряд интересных мероприятий.

В рамках мероприятия состоится закрытая встреча с редакционным директором журнала Forbes Николаем Усковым. Специальный гость выставки, который находится с визитом в Баку только для участия в этом мероприятии, расскажет об инновациях в бизнесе. 4-5 декабря состоится 2-я Международная дискуссионная платформа – Bakutel Tech Talks. Содержательный контент, высокопоставленные докладчики и оживленные дискуссии предоставят участникам и посетителям выставки уникальные возможности для погружения в мир цифровых технологий и ознакомления с наиболее важными тенденциям отрасли.

На выставке Bakutel 2019 свои услуги и проекты представляют девять структур Министерства транспорта, связи и высоких технологий. Стенды ООО «Азерпочт», ООО «Азтелеком», ООО AzInTelecom, ООО «Азермарка», Baktelecom, Государственного управления радиочастот, Агентства по инновациям, Информационно-вычислительного центра, Исследовательского центра по высоким технологиям в этом году также отличаются. На стенде ООО «Азерпочт» представлена новая услуга Postman. Мобильное приложение под управлением операционной системы Android предназначено для облегчения работы почтальонов и контроля над их деятельностью. Еще одним новшеством «Азерпочт» является электронный кошелек PostPay. С помощью мобильного приложения, поддерживаемого устройствами под управлением системы Android, можно безопасно и удобно переводить деньги на другие счета электронных кошельков, банковские карты, международные системы денежных переводов, осуществлять оплату мобильных, коммунальных услуг, таможенных пошлин.

Впервые в Азербайджане в рамках Bakutel 2019 также пройдет международный симпозиум руководителей служб скоростной почтовой связи Европейского региона. На стенде ООО «Азтелеком» представлена современная и эффективная услуга выделенной линии, которая обеспечивает высокоскоростную передачу данных, услуги широкополосного доступа посредством технологий GPON и LTE, а также IPTV и услуга фильтрации интернет-контента SAF. ООО AzInTelecom представляет на своем стенде проект «Правительственное облако», новую продукцию и проекты. Также планируется представить новые продукты и проекты в рамках «Года SaaS» (услуги программного обеспечения). Кроме того, будут обнародованы будущие планы о запасном дата-центре в Евлахе, конкурсе Azcloud Hackathon и программе сотрудничества Azcloud Kinetic. В рамках выставки на стенде AzInTelecom создана мастерская под названием Azcloud MeetUp по современным услугам облачных технологий. В рамках интерактивной мастерской в течение 2 часов проходят 5 презентаций, 3 демо-показа и сессии вопросов и ответов на тему защиты и безопасности данных.

На стенде, принадлежащем Baktelecom, посетителям выставки предоставляется информация о проекте «Оптика в дом», охватывающем Баку, и следующем этапе сети «Беспроводная связь», реализуемой в пригородах Баку. Baktelecom предлагает возможность воспользоваться в рамках проекта «Оптика в дом» преимуществами технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network – гигабитная пассивная оптическая сеть) и подключиться к услугам телефонной связи, интернета и цифрового телевидения через одну оптическую линию. Компания внедряет технологию LTE (Long Term Evolution) – сеть беспроводной связи следующего поколения, которая создает возможность обеспечивать население услугами телефонии, интернета и другими мультимедийными услугами в Баку и пригородах столицы.

ViTv – Baktelecom предлагает своим клиентам услуги цифрового телевидения посредством современной технологи IPTV (телевидение по протоколу интернета), которая позволяет эффективно передавать телевизионные сигналы через сеть интернета. На выставке также представлена услуга «Виртуальная АТС», которая позволяет подключать мобильные и стационарные телефоны к общей сети. На стенде ООО «Азермарка» демонстрируются книги с марками «Азербайджан. Нахчыван», «Азербайджан», «Мой Баку» и «Азербайджан 100 лет. 1918-2018», почтовые марки, выпущенные в 2019 году, конверты первого дня, почтовые открытки на тему «Нахчыван», «Баку» и др., кялагаи, блокноты, закладки, сувениры.

На стенде Государственного управления радиочастот можно получить подробную информацию о сети радиомониторинга на основе сенсора, едином радиочастотном реестре, едином реестре радиоэлектронных средств. Агентство по инновациям радует посетителей интересными стендами. Так, на стенде Startup Avenue представлено 26 стартап-проектов, действующих в Агентстве по инновациям. Посетителям представлены инновационные проекты в таких областях, как FinTech, GreenTech, DronTech, MedTech, DefenseTech. Кроме того, в выставке принимают участие иностранные резиденты из России, Италии, Японии, Украины и Ирана в рамках программы агентства Hybrid Startups. Посетители имеют возможность ознакомиться со стендом Startup Grind Baku. Движение Startup Grind, основанное в Силиконовой долине, является крупнейшим независимым стартап-сообществом, которое обучает и объединяет более 2 миллионов предпринимателей в более чем 600 центрах. Одним из основных партнеров Startup Grind Baku Hub является именно Агентство по инновациям.

Участники выставки могут получить информацию о стартапах Центра бизнес-инкубации и акселерации Barama, действующего при агентстве. Кроме того, участники бесплатных курсов STEM, организованных для детей шехидов при содействии Агентства по инновациям и Общественного объединения по поддержке семей шехидов «Зафар», делятся с посетителями своими успехами. Курсы организованы Mars Academy, Engineering for Kids, AREA. На стенде I2B Village победители и участники общереспубликанского финала проекта «I2B – От идеи к бизнесу», осуществляемого Министерством транспорта, связи и высоких технологий совместно с Центром Гейдара Алиева, Общественным объединением «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева, Фондом молодежи Азербайджана, Агентством по инновациям, Программой развития ООН, а также компаниями Azercell и Microsoft, представляют свои интерактивные проекты.

В зоне «Робопарк» при поддержке министерства представлены самые современные модели роботов и передовые технологии. Представлены курсы по STEM, проводимые в более 20 интерактивных и развлекательных зонах, VR Zone, Game Zone и Агентстве по инновациям, и маленькие посетители получают знания в области робототехники, программирования и беспилотных летательных аппаратов. В робопарке демонстрируются самые передовые модели роботов и новейшие технологии: – Pepper humanoid – самый образованный, интересный и академичный робот в мире, привезенный из Франции – рыбы-роботы – известный немецкий художник-робот, созданный на основе KUKA robotic arms, существующий всего в 2 экземплярах по всему миру. – тактический военно-разведывательный робот Spider – различные соревнования по сумо, борьбе и дронам – космо-зона – 6-метровый летающий астронавт – наконец, всеми любимый робот-пианист TEOTRONICO из Италии. На стенде Информационно-вычислительного центра демонстрируются новые проекты и интересные решения в области электронной подписи (облачная подпись, компактная подпись), программы электронного документооборота AzDoc, «э-кадр», технологии распознавания лица SmartCell (Face ID), колл-центра Azcall, платежной системы SmartPay.

В дни выставки также планируется проведение деловых встреч и подписание меморандума. Наряду с этим, посетители стенда стали участниками интересной викторины. Участники награждаются различными подарками от ИВЦ. На стенде Исследовательского центра по высоким технологиям представлены одностенные углеродные нанотрубки на водных технологиях нового поколения, движение воды на одностенных углеродных нанотрубках, нано- и микрофосфоры, охватывающие желто-зеленый и красный спектры для LED ламп. Посетители также могут ознакомиться с активным полем светодиодных и нано-биосенсоров с сапфирной структурой нитрид галлия и углеродных нанотрубок, что приведет к «смартизации» с использованием услуг GSM/GPRS. Это, в свою очередь, послужит полному созданию технологии Chip в Азербайджане. Это очень актуально как современное научное направление. Эта структура достигла 12-процентного увеличения эффективности.

На выставке функционирует специальный стенд под названием Internet of Things (IoT) Projects, где демонстрируются различные интересные проекты в области «Интернета вещей». Здесь представлены как новые проекты, так и уже внедряемые профессиональные продукты IoT. На стенде особое место выделено новым проектам. Здесь представлены проекты первой практической программы лаборатории «Интернета вещей» (IoT Lab) Центра применения и обучения ИКТ (İKT LAB) и компании Microsoft Azerbaijan. Одним из важных мероприятий в рамках юбилейной выставки является 2-я Каспийская инновационная конференция, которая состоится 4 декабря и будет посвящена теме: «Интернет вещей: основы современного общества». В мероприятии, которое откроет генеральный секретарь Международного союза электросвязи Хоулинь Чжао, планируется выступление отраслевых министров Азербайджана, Беларуси, Хорватии, Ирана, России и Турции и других высокопоставленных лиц. На конференции будут обсуждаться модели развития решений для «Интернета вещей», а также вопросы правового регулирования применения этих технологий в различных областях, таких, как инфраструктура, промышленность и сельское хозяйство.