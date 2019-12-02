МИД Китая сравнил Помпео со сварливой бабкой

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин сравнила американского госсекретаря Майка Помпео со сварливой бабкой, являющейся персонажем китайской литературы. Персонаж постоянно ворчит и повторяет одно и то же.

«В одном из произведений ... китайского писателя Лу Синя есть персонаж Сян Линь, которая в повести «Моление о счастье» все время бормочет про одно и то же. Мне кажется, господин Помпео очень похож на нее. Единственное отличие – Сян Линь бормотала всякие безвредные вещи, а господин Помпео постоянно говорит ядовитую ложь», – сказала Чуньин, передает ТАСС.

Так представитель МИД КНР отреагировала на высказывание Помпео о китайских компаниях ZTE и Huawei.

Дипломат отметила, что в мире не существует доказательств, подтверждающих заявления Помпео, большинство стран признают оборудование китайских производителей полностью безопасным.