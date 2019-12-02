Акция протеста молодежи в Ереване

Как пишет армянское издание Aysor, полицейские дали молодежи пять минут, чтобы освободить вход в министерство, однако участники акции отказались прекратить сидячий пикет, заявив, что читают громко Конституцию Армении, чтобы проинформировать всех неосведомленных об их обязанностях. Затем полицейские силой стали разгонять сидячий пикет.

Четверо представителей молодежного союза АРФ «Дашнакцутюн» были доставлены в центральное отделение полиции. «Они доставлены в полицию за нарушение статьи 182 Кодекса административных правонарушений, на основании невыполнения законного требования сотрудника полиции», - отметил заместитель начальника управления по связям с общественностью полиции Армении Эдгар Джаноян.

Участники акции протестуют, в частности, против намерения Минобрнауки убрать из обязательной программы вузов такие предметы, как армянский язык и история Армении, о чем ранее заявляли представители ведомства. Кроме того, министерство планирует отказаться от отдельного преподавания в школах истории армянской церкви, предлагая включить этот предмет в общую программу истории Армении.